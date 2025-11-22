¥Ê¥¤¥Ä¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Î·ëº§È¯É½¤òÍ½ÁÛ¡¡½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤Ë¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡¢ÅÚ²°¿Ç·¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë·ëº§È¯É½¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¡£¥é¥¸¥ªËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢È¹¤Î·»¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤¬¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼£²£°£²£µ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼£²£°£²£µ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£È¹¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö·ëº§È¯É½¤¹¤ëÊý¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢·ëº§È¯É½¤ò¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÍ½ÁÛ¡£ÅÚ²°¤Ï¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¡¢È¹¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¿å¤µ¤ó¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¥Õ¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Ð¿å¥¢¥Ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë½Ð¿å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥ê¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö£Î¥¹¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë°æ¾åµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤â¤è¤¯ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°æ¾å¤µ¤ó¤â¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤À¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£