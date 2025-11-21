【リラックマ】ロッテリアの「ぬいぐるみ福袋」が12月19日発売！
ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」（一部店舗を除く）にて、12月19日（金）から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」が販売される。
＞＞＞福袋のオリジナルグッズをチェック！（写真8点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」は、大人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」でご利用いただける「お食事クーポン」（4800円分）が入ったお得なアイテム。
オリジナルグッズには、「絶品チーズバーガー」を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しめる「壁掛けカレンダー」、BOX側面のイラストが可愛らしい「BOXティッシュ」の4アイテムをご用意。「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」とそれぞれのグッズを組み合わせて、SNS映えする写真を撮影して楽しむこともできる。
ロッテリアの「いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026」で良いお年を。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
