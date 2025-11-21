有楽製菓（東京都小平市）が、限定クッションが入った「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」と“激レア”マフラーが入った「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」を含む3種類の福袋を発売し、公式オンラインショップなどで11月27日から予約および抽選販売を実施します。

【写真】ダウンを採用し本格的！ ブラックサンダー マフラーがもはやオシャレ！ 全福袋の中身をチェック！

昨年に100個限定で販売した、「ブラックサンダー」30種類を詰め合わせた「ブラックサンダー福箱」が販売開始からわずか1分で完売したのを受け、今年は、販売方法を見直し。「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」は、公式オンラインショップを愛用しているユーザーに向けて先行予約販売と、新規のユーザーも参加できる一般予約販売の2段階で展開。「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」は抽選販売とし、公平な仕組みを導入。

「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」は、「ブラックサンダー」や「ブラックサンダー ビター」などシリーズ17種類、ブラックサンダー約31個分のサイズの限定クッション、オリジナル保冷剤、ステッカー、計1500円分の割引券がセットになっていて、価格は1万4800円（以下、税込み）。

「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」は、同社の河合辰信社長が身に付けていたことでも話題となったマフラーをグッズ化した「ブラックサンダー マフラー」や「ブラックサンダー」シリーズ5種類がセットで、5800円。

また、今年5月にオープンした、ブラックサンダーの工場見学施設「ブラックサンダー ワクザクファクトリー」に併設する「ワクザクSHOP（豊橋夢工場直営店）」の福袋も発売。同商品は12月2日から予約開始になります。