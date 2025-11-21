インフォレンズは、「Fallout」シリーズとのコラボレーションカフェを、東京・大阪・仙台・札幌のネットカフェ「DiCE」にて2025年12月17日より2026年1月31日まで開催する。

本コラボカフェでは、「Fallout」の世界観に浸れるメニュー（フード・ドリンク）が展開されるほか、ゲームの素材を用いた装飾でデコレーションしたコラボルームも用意される。

コラボレーションメニューや限定グッズの詳細については、後日特設ページおよび公式SNSにて発表となる。

なお、開催初日となる12月17日はPrime Videoのドラマ「フォールアウト」シーズン2の配信開始日となっている。

□「Fallout」コラボカフェ

「Fallout」コラボカフェ開催場所

「ネットカフェ&カラオケ DiCE 池袋店」

「ネットカフェ&カラオケ DiCE 大阪道頓堀本店」

「ネットカフェ&カラオケ DiCE 仙台店」

「ネットカフェ&カラオケ DiCE 札幌狸小路本店」

住所：東京都豊島区東池袋1丁目11-11 ホワイトシティビル2階-10階 営業時間：24時間営業/年中無休住所：大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目2-20道頓堀2丁目ビル地下1階ｰ7階 営業時間：24時間営業/年中無休住所：宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-20 ドン・キホーテ仙台駅西口ビル6階ｰ7階 営業時間：24時間営業/年中無休住所：北海道札幌市中央区南3条西4丁目12ｰ1 アルシュビル6階 営業時間：24時間営業/年中無休

(C)2025 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. All Rights Reserved.

(C)InfoLens Inc. All Rights Reserved.