【Ray】2026年1月号のアンケート＆プレゼント応募受付中！

今月のPresent
ENAGE（エナージュ）の「海外でも使えるコンパクトEMS美顔器」
おうちエステで美肌を叶えよ♡
▷1名様
お肌の調子にあわせてケアできる、温冷機能&3段階のEMS搭載の美顔器。手持ちの化粧水やジェルと一緒に使えるから毎日のケアに取り入れやすい。
心地いい温かさでお肌をやわらかくし、ふわもち肌を叶えてくれます。手のひらサイズで海外で使えるのも魅力的！
SUQQU（スック）の「抜け感もツヤも叶うピンクアイシャドウ」
上品で浮かない絶妙カラー♡
▷1名様
粘度の高い液状オイルを配合した、なめらかな使い心地のアイシャドウ。肌なじみのいい小粒パールが目元を上品な印象に。
まぶたにピタッと密着するからヨレや粉落ちの心配なし！パープルみのあるピンクなら、華やかさも透明感も抜群。ぜひお試しあれ♡
Gel Me1（ジェルミーワン）の「準備ゼロで始められるセルフネイル6点セット」
初心者でもオンオフ簡単！
▷6点をセットで3名様
初心者でもサロン級の仕上がりが叶うセルフマグネットジェル。ツヤ＆ぷっくり感たっぷりで、約10日間と長持ちするのもうれしいポイント。
2025年秋冬限定の2色に加え、硬化用ライトや、デザインが簡単にキマる便利なマグネットスティックなど豪華セットを3名に♡
回答の締め切り：12月22日（月）23:59まで
文／杉山春花