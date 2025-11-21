この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『３歳・自閉症では？保育士から指摘専門機関を受診すべき？』という動画で12人産んだ助産師HISAKOさんが、3歳の子供が幼稚園で集団指示に従えないことについて発達障害の可能性があると保育士に指摘された母親からの相談について語った。HISAKOさんは、「まさか自分の子が!と正直、家に帰ると、泣いてしまいました」という母親の率直な不安に寄り添いながら、「3歳児は全員発達途上でしょ? だって。みんな成長していってる段階でしょ?」と持論を展開。「男の子は多くの子たちが、集団の指示は入りません。小学校になっても入りません。そんなもんやと思っておいてください」と、“心配しすぎない姿勢”の大切さを訴えた。



動画内では、日常生活に大きな支障がない現状ならば「3歳10ヶ月のこの男の子、私やったら様子見ます。まだ専門機関いらないと思います」と明言。さらに「子供なんてね、はっきり言って、みんな発達障害なんですよ」と発言し、「今検査を受けたところで、2年後には全然違う診断が出てくる可能性も十分ある」と、早期の診断だけにとらわれ過ぎない冷静な視点も示した。



一方で、自身の子どもの発達障害の経験も明かし、「生きづらい状態や身体・精神症状が出ている時に初めて、専門家に相談することを考えればいい」と解説。「みんな発達していく過程で周りの空気が読めない」「それを経ながら、ちゃんと大人になる」と、成長段階において多くの子どもが一時的に抱える特性であることを強調した。



また、保育士が集団指示に反応しないことを問題視すること自体についても「みんなにやるところにプラスアルファとして、個別で声かけるだけでいい。これが合理的配慮」と述べ、「特別な療育や専門機関受診がむやみに必要なのではなく、身近な配慮で十分」と具体的な対処法を提案。「今のまま普通の子と同じように、特別するんじゃなくって、楽しくいいところいっぱい褒めてあげて、自然にやってもらうのが一番ベストなんじゃないかな」と母親たちにエールを送った。



最後は「彼自身が生きづらい、しんどいというSOSを出してきた時に動きましょう。そこまでは何もすることはありません。こんなん個性のうちやと思います」とし、不安を抱える親を勇気づける言葉で動画を締めくくった。