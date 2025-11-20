特定の彼女は作らない。モテる男性にありがちな「恋愛観」とは
とにかく女性にモテる男性に対して最初は警戒心を持っていたのに、いつの間にか惚れていたという経験ありませんか？
でも、そう言う男性に限って、自分だけを好きになってくれずに恋人未満の関係を続けるのが上手。
そこで今回は、そんなモテる男性の「恋愛観」を紹介します。
女性との関係をオープンにしない
モテる男性ほど女性との関係をオープンにしない傾向があります。
そういう男性は「２人だけの秘密にしよう」と特別感を出して来るので、女性としては思わず納得してしまうのですが、それが落とし穴。
絶対に「付き合う」と口にしない
モテる男性の中には「付き合ってほしい」「彼女になってほしい」などの言葉を絶対に口にしない人も。
これは「自分には彼女がいない」というスタンスを取ることで、何か女性とトラブルになったら「君とは付き合っていないから」と逃げ道を確保しているのです。
そのため、同じようにされている女性が他にもいるということを覚悟しておきましょう。
自分は誰のものでもない
女性に対して「僕が特定の女性のものにはならない」という姿勢を貫くモテる男性もいます。
彼の心の中ではまさに“自分はみんなのアイドル”という状態になっているのでしょう。
その姿勢を本気で貫くため、いつの間にか恋人未満の関係の女性がいっぱいいるなんて事態になってしまうのです。
今回紹介した恋愛観の男性は絶対に誠意を持って交際してくれないので、本気で恋愛したいなら絶対に魔の手にかからないように注意してくださいね。
