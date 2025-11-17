フェローテクが大幅反発、半導体等製造装置の製品構成良好で２６年３月期営業利益予想を上方修正 フェローテクが大幅反発、半導体等製造装置の製品構成良好で２６年３月期営業利益予想を上方修正

フェローテック<6890.T>が大幅反発している。前週末１４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２８０億円から３００億円（前期比２４．５％増）へ上方修正したことが好感されている。



売上高は２８５０億円（同３．９％増）の従来見通しを据え置いたものの、主に半導体等製造装置関連事業での製品構成や製品採算が良好に推移したことが要因としている。なお、上期に関西工場の生産設備の石川工場への移設などに伴う特別損失を計上したことから、最終利益も１６０億円（同２．０％増）の従来見通しを据え置いている。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１４０９億８０００万円（前年同期比４．３％増）、営業利益１４３億３３００万円（同０．６％増）、純利益６３億８００万円（同３１．４％減）だった。



