アウトドアも通勤も、これひとつ。快適さと収納力を両立【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
動きに寄り添うリュック。毎日にちょうどいい【ロゴスパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスパークのリュックは、アウトドアブランドならではの機能性とデザイン性を兼ね備えたモデル。
約H38×W22×D13センチメートルのコンパクトなサイズながら収納力があり、ハイキングやウォーキング、普段使いにも最適。メイン収納に加え、フロントにはバンジーコードを備え、ジャケットやタオルなどをサッと挟める便利な仕様となっている。
ショルダーストラップにはクッション性を持たせ、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現。軽量で持ち運びしやすく、アウトドアシーンはもちろん、通勤・通学やちょっとした外出にも活躍する。
カラーはブラック、ブルー、レッド、グリーン、ネイビーの5色展開。シンプルなデザインで、男女問わず使いやすい。
ロゴスパークのデイパックで、快適なアクティブライフを楽しめること間違いなしだ。
