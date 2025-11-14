インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、韓国コスメブランド「ザセム（THE SAEM）」と共同で、透明感のある肌やメリハリの利いた目元、血色感のあるリップを特徴とする「韓国風メーク」が似合いそうな女性芸能人についての調査を実施。その結果をランキング形式で紹介しています。

調査は2025年10月22日 から同月31日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、俳優の菜々緒さんでした。40票。回答者からは「目鼻立ちが韓国風の化粧に合いそう」（40代女性）、「顔立ちがハッキリしてるので、韓国風の濃い目のメークでも似合うと思うからです」（60代男性）、「長身でキリッとした美人だから」（50代男性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優の広瀬すずさんがランクイン。41票でした。「目元が大きくて、自然な肌のトーンや透明感があって、韓国のナチュラルな美しさにぴったりだと感じるから」（30代男性）、「何となくナチュラルなイメージが強いから」（30代女性）、「メークは何でも似合いそう」（40代男性）といったコメントがあったということです。

そして1位は、俳優の北川景子さんで、53票獲得しました。「もともときれいだけど、もっと目力のある顔になりそう」（40代女性）、「ちょっと韓国風とも言える美人なので、韓国風メークも似合いそう」（50代女性）、「透明感抜群なお肌の持ち主です」（30代男性）などの回答が集まったとのことです。