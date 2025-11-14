オプティム<3694.T>が後場終盤になって急上昇している。午後３時ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高４９億７１００万円（前年同期比１０．０％増）、営業利益９億１４００万円（同１５．２％増）、純利益５億３８００万円（同４０．５％増）と２ケタ増収増益となったことが好感されている。



デバイス管理プラットフォーム「ＯＰＴｉＭ Ｂｉｚ」をはじめとするモバイルマネジメントサービスが、あらゆる情報システム業務を効率化・自動化する統合サービス「ＯＰＴｉＭ Ｂｉｚ Ｐｒｅｍｉｕｍ」の提供を開始したことも寄与し順調に拡大。また、Ｘ－Ｔｅｃｈサービス（ＡＩ／ＩｏＴサービス）の成長も業績を押し上げた。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高１１６億４０００万円（前期比１０．０％増）、営業利益１５億７０００万円（同１９．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS