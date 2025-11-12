ETF売買動向＝12日前引け、農中Ｊリート、野村Ａ高配が新高値 ETF売買動向＝12日前引け、農中Ｊリート、野村Ａ高配が新高値

12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.1％減の1621億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.8％減の1188億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、上場ファンドＪリート <1345> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> など93銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.75％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.00％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.43％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.11％高、上場インデックスＮＡＳＤＡＱ１００為替ヘッジなし <2568> が3.01％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は3.77％安と大幅に下落した。



日経平均株価が84円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金764億4700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1267億1700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が107億7300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が82億9300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が70億2200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億1800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が46億400万円の売買代金となった。



