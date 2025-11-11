¡Ö¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer. 1.1.0¤¬ÇÛ¿®¡£¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¤Ê¤ÉÍ½¹ðÆâÍÆ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÄÉ²Ã¹¹¿·¥Çー¥¿¤ÎÇÛ¿®¤â¼Â»Ü
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ÖPikmin 4 ¡Ê¥Ô¥¯¥ß¥ó4¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer. 1.1.0¤ÎÇÛ¿®¤òËÜÆü11·î11Æü¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ú¥Ô¥¯¥ß¥ó4 ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¡¡ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï10·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢11·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬µÞî±ÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ÎÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸¶À¸À¸Êª¤Î³èÈ¯ÅÙ¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¤À¤ä¤«¡×¤¬ÄÉ²Ã¡£¤³¤Á¤é¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¶À¸À¸Êª¤¬¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ò½±¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÃµº÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥©¥È¥âー¥É¡Ö¤µ¤Ä¤¨¤¤¥âー¥É¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈï¤êÊª¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ô¥¯¥ß¥ó¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¡×¤¬¥¹¥Èー¥êー¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥¹¥¥åーÂâ¤Î¥ì¥ó¥¸¥ãー¡Ö¥Ç¥£¥ó¥´¡×¤Îµß½õ¸å¤Ï¥«¥á¥é¤Ç¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤ÈÃç´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥Çー¥¿¤Î°ìÉô¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç½øÈ×¤«¤é¼þ²ó¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤«¤ï¥ê¥¹¥¿ー¥È¡×¤ä¡¢½øÈ×¤Î¥¹¥¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÂ¿¿ô¤ÎÊÑ¹¹¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ô¥¯¥ß¥ó£´¡Ù¤Î¹¹¿·¥Çー¥¿Ver.1.1.0¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://t.co/wG7CRHHwLO pic.twitter.com/w2jwx85f2M- Ç¤Å·Æ²¥µ¥Ýー¥È (@nintendo_cs) November 11, 2025
