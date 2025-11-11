朝日放送グループホールディングス<9405.T>が大幅高で４日続伸している。１０日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９２５億円から９２７億円（前期比０．８％増）へ、営業利益を２７億円から３６億円（同３８．９％増）へ、最終利益を３１億円から４１億円（同６３．８％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間６円・期末８円の年１４円から中間８円・期末１０円の年１８円に引き上げたことが好感されている。



主力の放送・コンテンツ事業で、テレビスポット収入が上振れて推移していることに加えて、投資有価証券売却益の計上を見込むことが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高４６６億８７００万円（前年同期比１２．１％増）、営業利益１２億８０００万円（前年同期１１億６０００万円の赤字）、最終利益２４億２００万円（同８億５２００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS