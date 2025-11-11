±Ä¶È¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¡Ê1¡Ë ÎáÏÂ·¿¥â¥Ç¥ë¡Ö±Ä¶È4.0 ¥ª¥¥·¥È¥·¥ó±Ä¶È¡×¡¿Â¼¾å ÏÂùþ
±Ä¶È¿¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«
É¬»à¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤¤¡¢ÃíÊ¸¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±Ä¶È¿¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¡¢¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·¡¼¤â»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶È¼ï¤äÎ©¾ì¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤¤µÍ¤á¤ÆÃíÊ¸¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÎ©ÇÉ¤Ê±Ä¶È¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤Î±Ä¶È¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¿¦¤Î£´ÃÊ³¬¤Î¿Ê²½
±Ä¶È¿¦¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢£´¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼¿Þ¤¬¤½¤Î¿Ê²½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢±Ä¶È1.0¤Ï¡¢¡Ö¸æÍÑÊ¹¤±Ä¶È¡×¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë»°²Ï²°¤Î»°Ïº¤µ¤ó¤Î¡¢¡Ö¤ª¾ßÌý¤¬¤½¤í¤½¤í¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢1ËÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÀè²ó¤ê¤·¤ÆÊ¹¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£»°Ïº¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â²È¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸æÍÑÊ¹¤±Ä¶È¤Î¤½¤Î¿´¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¡×¡Ö¸ÜµÒ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÍýÁÛÅª¤Ê±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£±Ä¶È1.0¤È¤Ï¡¢¡Ö¸æÍÑÊ¹¤¡×¤ò³Î¼Â¤Ë¤ä¤ê¤¤ë±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î±Ä¶È1.0¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ä¶È¿¦¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È2.0¤Ï¡ÖKDN¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Öº¬À¡¦ÅØÎÏ¡¦Ï²²ÖÀá¡×¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¼ÏÂ»þÂå¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ë¥Þ¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Î¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¡ÖÉ¸½à¡×¤ä¡Ö´ð½à¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¸Ä¿Í¤ä½¸ÃÄ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ëÀäÂÐÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯À©Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¼ã¤¤º¢¤Ï¡¢¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤ÏµÁÌ³¤À¡£ÀÇ¶â¤À¤È»×¤¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È2.0¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¾¼ÏÂ¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤«¤éÊ¿À®¤Î¼êÁ°¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤Ù¤KDN¤Î¥¤¥º¥à¤¬°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶È¤Ïµ¤¹â¤¤¤·¤Ä¤³¤µ¤ò»ý¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÁÏÀ®´ü¤Ï¡Ö24»þ´ÖÆ¯¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£±Ä¶È¤âº¬À¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1²ó¤ä2²ó¤Ç¤Ï¿´¤¬ÀÞ¤ì¤º¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ä¤³¤µ¤ò»ý¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏÃæ¤ËÌýÅÄ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂÇ¤Ä¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÌýÅÄ¤ËÅö¤¿¤ëÁ°¤ËÅÓÃæ¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÅöÁ³ºÎ·¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ÆÌýÅÄ¤ËÅö¤¿¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤Ïµ¤¹â¤¤¤·¤Ä¤³¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é·¡¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ºÃí¤Ï¾¡¼ê¤ËÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥í¥¹¤ÏÇüÂç¤Ç¤¹¡£¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ä¶È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È3.0¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¤Ç¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö±Ä¶È¤Ï¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾å»Ê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤Ï²ÝÂê²ò·è·¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊªÇä¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤È¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤¢¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î²È¤Î³¬ÃÊ¤òDIY¤Ç½¤Íý¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤Ç²¿¤òÀÚ¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¬ÃÊ¤ò½¤Íý¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢1¥«¥Ã¥È50±ß¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤òÇã¤¦¤è¤ê¤º¤Ã¤È°Â¤¤¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥ì¥Ó¥Ã¥È¤Î¥É¥ê¥ë¤Î·êÍýÏÀ¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤Î¤Ï³¬ÃÊ¤Ë¹ç¤¦ÈÄ¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥Î¥³¥®¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤Ï¸ú²Ì¸úÇ½¤òëð¤¨¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¤Ï¤½¤³¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ò¹©É×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥¹¥«¡¼¥È¤òÍ¾Íµ¤ÇÍú¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î±Ä¶È4.0¤Ï¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó±Ä¶È¡×¤Ç¡¢»ä¤¬ÎáÏÂ·¿¥â¥Ç¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤È¤ÏÇ¾Æâ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î±Ä¶È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦±Ä¶È¤Ç¤¹¡£78¡ó¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢22¡ó¤ò±þ½·ÏÃË¡¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·±Îý¤¹¤ë¤È¥ª¥¥·¥È¥·¥ó±Ä¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤âÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î78¡§22¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¿Þ·Á¤ÎË¡Â§¤Ç¤¹¡£ÀµÊý·Á¤Î4ÊÕ¤ËÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë±ß¤òÉÁ¤¯¤È¡¢±ß¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÀµÊý·Á¤ÎÌÌÀÑ¤Î78¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¿Í´Ö¤ÎÍßÆÀ¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Í¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤ê¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Êª¤È¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þÂå¡¢ÂÐÌÌ±Ä¶È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²¡¤·½Ð¤¹¤À¤±¤ÎÀâÌÀ·¿¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤à¤·¤í·¹Ä°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤Î»ñ¼Á¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤è¤ê¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×
±Ä¶È4.0¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤¹ÎÏ¤è¤ê¤â¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£±Ä¶È¤Ë¤Ï¸ý¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ý²¼¼ê¤Ê¿Í¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ä¶È¤ò°é¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ý²¼¼ê¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤òÂçÀª¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¤ËËÜÅö¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
BtoB±Ä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËËÜµ¤¤Ç¸ì¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾åÄ¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÉÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾åÄ¹¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÄ¹¤â°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬°Õ»×·èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢ÌÌÃÌ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¼ÁÌä¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐAB¼ÁÌä¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËA¤ÈB¤ÎÆóÂò¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤È¿§¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Á¤é¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê±þ½·¼êË¡¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ü»Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÊ¹¤¾å¼ê¤Ê±Ä¶È¤Ç¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¤ËÊ¹¤¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¦ÃÌ¤Î´Ö¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤òÌ¢±ä¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬±Ä¶È4.0¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£