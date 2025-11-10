資生堂が今期業績予想を下方修正、５２０億円の最終赤字転落へ 資生堂が今期業績予想を下方修正、５２０億円の最終赤字転落へ

資生堂<4911.T>は１０日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正した。今期の売上高予想を従来の見通しから３００億円減額し９６５０億円（前期比２．６％減）に引き下げたほか、最終損益予想は６０億円の黒字から５２０億円の赤字（前期は１０８億１３００万円の赤字）に見直した。黒字転換予想から一転、最終赤字幅の拡大を見込む。



日本国内でのインバウンド消費と米国市場の減速が響くほか、「ドランクエレファント」の回復遅れも収益を押し下げる。米州事業の収益性低下を受けて、のれんの減損損失も計上する。同社は国内の一部子会社を含めた希望退職プログラムの実施も決めた。１～９月期の売上高は６９３８億１７００万円（前年同期比４．０％減）、最終損益は４３９億８３００万円の赤字（前年同期は７億５４００万円の黒字）だった。



資生堂は中期経営戦略の策定についても公表した。ブランド価値の最大化とコスト最適化を進め、３０年１２月期までの年平均売上成長率をプラス２～５％、３０年１２月期のコア営業利益率を１０％以上とする目標を掲げた。



出所：MINKABU PRESS