図研が上げ幅を拡大、２６年３月期の期末配当予想を１００円増額へ

図研<6947.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに、２６年３月期の期末配当予想を５０円から１５０円とし、年間配当予想を２００円（前期１００円）に増額修正したことが好感されている。２６年１２月に創立５０周年を迎えることから、記念配当１００円を実施する。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高１９４億５４００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益２３億７１００万円（同２．１％増）、純利益２０億９５００万円（同２８．７％増）だった。主力の電気設計システム「ＣＲ－８０００ Ｄｅｓｉｇｎ Ｆｏｒｃｅ」が日本において大きく伸びたことや、データ管理システムＤＳシリーズが欧州を中心に堅調に推移したことが牽引した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高４３０億円（前期比５．６％増）、営業利益５６億円（同３．９％増）、純利益４４億５０００万円（同１４．９％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS