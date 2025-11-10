「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でサンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



１０日の東証プライム市場でサンリオが３日続落。同社は５日取引終了後に２６年３月期連結業績予想の上方修正を発表。売上高を１６８８億円から１８４３億円（前期比２７％増）に、営業利益は６７３億円から７０２億円（同３６％増）に増額した。大阪・関西万博関連のコラボレーション施策が奏功し売上高を押し上げたほか、中国における物販やライセンス事業の好調が収益に貢献している。ただ、増額修正幅が市場予想に達しなかったとの見方から６日の株価は大幅安となった。その後も下げ止まらず、きょうは一時６０００円まで値を下げ、売り一巡後はやや下げ渋っている。株価の節目となる６０００円まで売られたことで、市場には反発期待も浮上している様子だ。



出所：MINKABU PRESS