★人気テーマ・ベスト１０
１　半導体
２　人工知能
３　防衛
４　レアアース
５　データセンター
６　造船
７　地方銀行
８　フィジカルＡＩ
９　サイバーセキュリティ
１０　量子コンピューター

　みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＴＯＰＩＸコア３０」がランキング１６位となっている。

　「ＴＯＰＩＸコア３０」は、日本を代表する３０銘柄から構成されており、トヨタ自動車<7203.T>や三菱重工業<7011.T>、ソニーグループ<6758.T>、任天堂<7974.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>などが採用されている。時価総額や流動性が高い大型株で構成され「海外投資家が買い基調を強める時に上昇しやすい指数」と呼ばれている。

　東京証券取引所が７日に発表した投資部門別売買動向（東証と名証の合計）によると、海外投資家は１０月に日本株を３兆４４１３億円買い越した。これは月間ベースで過去最大の買い越し金額だった。１０月のＴＯＰＩＸコア３０指数の上昇率は前月比８．８％とＴＯＰＩＸ（６．２％高）を上回っている。海外投資家による日本株を再評価する機運は強く、今後もＴＯＰＩＸコア３０指数は上昇基調を強めることが期待される。同指数に連動するＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ　Ｃｏｒｅ　３０　連動型上場投信<1311.T>なども注目されている。

出所：MINKABU PRESS