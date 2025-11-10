「ＴＯＰＩＸコア３０」が１６位にランク、１０月海外勢が過去最大の買い越しで関心高まる＜注目テーマ＞ 「ＴＯＰＩＸコア３０」が１６位にランク、１０月海外勢が過去最大の買い越しで関心高まる＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 半導体

２ 人工知能

３ 防衛

４ レアアース

５ データセンター

６ 造船

７ 地方銀行

８ フィジカルＡＩ

９ サイバーセキュリティ

１０ 量子コンピューター



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＴＯＰＩＸコア３０」がランキング１６位となっている。



「ＴＯＰＩＸコア３０」は、日本を代表する３０銘柄から構成されており、トヨタ自動車<7203.T>や三菱重工業<7011.T>、ソニーグループ<6758.T>、任天堂<7974.T>、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>などが採用されている。時価総額や流動性が高い大型株で構成され「海外投資家が買い基調を強める時に上昇しやすい指数」と呼ばれている。



東京証券取引所が７日に発表した投資部門別売買動向（東証と名証の合計）によると、海外投資家は１０月に日本株を３兆４４１３億円買い越した。これは月間ベースで過去最大の買い越し金額だった。１０月のＴＯＰＩＸコア３０指数の上昇率は前月比８．８％とＴＯＰＩＸ（６．２％高）を上回っている。海外投資家による日本株を再評価する機運は強く、今後もＴＯＰＩＸコア３０指数は上昇基調を強めることが期待される。同指数に連動するＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０ 連動型上場投信<1311.T>なども注目されている。



出所：MINKABU PRESS