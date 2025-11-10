東京株式（前引け）＝反発、米政府機関の閉鎖終結期待で買い膨らむ 東京株式（前引け）＝反発、米政府機関の閉鎖終結期待で買い膨らむ

１０日前引けの日経平均株価は前週末比４９０円５２銭高の５万０７６６円８９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億１８９０万株、売買代金概算は２兆９１９２億円。値上がり銘柄数は１１８１、値下がり銘柄数は３７５、変わらずは５６銘柄だった。



日経平均株価は反発。米政府機関の閉鎖に対する終結期待が浮上するなか、リスク回避圧力が後退し買いが膨らんだ。ＡＩ・半導体関連などのハイテク株が高く、日経平均株価の上昇幅は一時６００円を超えた。為替も円安方向に振れた。米上院の与野党議員らが９日、つなぎ予算案で合意したと報じられるなど、米政府閉鎖の終了に向けた動きが進んでいる。これを受け、東京株式市場は堅調な値動きとなった。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やアドバンテスト<6857.T>が高く、キオクシアホールディングス<285A.T>やフジクラ<5803.T>が値を上げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>やファーストリテイリング<9983.T>もしっかり。半面、サンリオ<8136.T>や三菱重工業<7011.T>、ホンダ<7267.T>が安く、任天堂<7974.T>やリクルートホールディングス<6098.T>が下落した。



