島津が大幅反発、上期の堅調と想定為替レート見直しなどで２６年３月期業績予想を上方修正

島津製作所<7701.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５１５０億円から５４５０億円（前期比１．１％増）へ、営業利益を５８０億円から７２０億円（同０．４％増）へ、純利益を４５０億円から５４０億円（同０．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



重点機種である液体クロマトグラフ、質量分析システム、ガスクロマトグラフをはじめ計測事業が伸長したほか、北米向け質量分析システムや医用のＸ線ＴＶシステムが好調に推移し、上期決算が増収増益となったことに加えて、想定為替レートを見直し１ドル＝１４５円、１ユーロ＝１６５円としたことが要因としている。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２５６３億４２００万円（前年同期比２．０％増）、営業利益３１５億８０００万円（同４．５％増）、純利益２３６億３０００万円（同１０．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS