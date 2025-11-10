大同信がＳ高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正 大同信がＳ高、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

大同信号<6743.T>がストップ高の７１５円に上昇し１９９４年８月以来３１年３カ月ぶりの高値となっている。前週末７日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２４０億円から２４４億円（前期比１１．３％増）へ、営業利益を１３億円から１８億円（同５６．２％増）へ、純利益を８億５０００万円から１３億円（同１５．７％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１５円から２５円（前期１５円）へ引き上げたことが好感されている。



主な顧客である鉄道事業者における設備投資の回復基調継続などを背景に受注環境が改善していることに加えて、原価低減の取り組みが寄与する。また、投資有価証券売却益５３００万円を計上することなども最終利益を押し上げる。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１１３億１９００万円（前年同期比１８．３％増）、営業利益９億３７００万円（同２．６倍）、純利益７億５００万円（同８．５％減）だった。電子連動装置、ＡＴＣ（自動列車制御装置）などのシステム製品や、軌道回路、リレーなどのフィールド製品が伸長し業績を牽引した。



出所：MINKABU PRESS