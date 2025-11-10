ＮＣＤは続急落、今期は一転減益計画に下方修正し嫌気 ＮＣＤは続急落、今期は一転減益計画に下方修正し嫌気

ＮＣＤ<4783.T>は続急落している。同社は前週末７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正した。今期の最終利益予想については従来の見通しを３億円減額し１６億５０００万円（前期比１３．４％減）に見直した。増益予想から一転、減益を計画する形となり、嫌気されたようだ。



今期の売上高予想は１０億円減額して３１０億円（前期比３．０％増）に修正した。ＩＴ関連事業で採算性の高い大型案件の終了に加え、一部顧客からの戦略撤退による影響が出る。子会社の案件取り込み時期の遅れが継続する見込みであることも踏まえ、業績予想を見直した。９月中間期の売上高は１４９億４０００万円（前年同期比１．２％増）、最終利益は７億３００万円（同２６．８％減）となった。



出所：MINKABU PRESS