横浜F・マリノスは2025明治安田J1リーグ第36節で京都サンガF.Cと対戦し、3-0で勝利。J1残留を決定させた。



スティーブ ホーランド監督、キスノーボ監督と2人の監督を解任、さらに主力選手の移籍などマリノスは今シーズン苦しい1年を過ごしており、まさかの残留争いを強いられていた。暗いトンネルを抜け出せない時期も長かったが、終盤にきて圧巻の強さを見せている。



今節の勝利でマリノスは現在3連勝。浦和レッズに4-0、サンフレッチェ広島に3-0、そして京都に3-0と3試合で10ゴール、さらに無失点と素晴らしい成績を残している。



