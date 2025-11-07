ソリトンが後場カイ気配スタート、第３四半期営業利益は７９％増で通期計画に対する進捗率８５％

ソリトンシステムズ<3040.T>が後場カイ気配スタートとなっている。午前１１時３０分ごろに発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算で、売上高１３９億４００万円（前年同期比５．０％増）、営業利益１８億６４００万円（同７９．０％増）、純利益１４億１５００万円（同９５．０％増）と大幅増益となり、通期計画に対する営業利益の進捗率が８５％に達したことが好感されている。



ソリトン上海が連結範囲外となったものの、特に防衛や防災分野での大型案件の獲得や校務ＤＸに関係する文教分野での売り上げ計上などで、主力のＩＴセキュリティー事業における自社製品／サービスの販売が好調を維持した。また、ソリトン上海が連結範囲外となったことで販管費が減少したことも寄与した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高１９５億円（前期比４．８％増）、営業利益２２億円（同７．７％増）、純利益１７億５０００万円（同１．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS