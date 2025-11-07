QTモバイル、「Galaxy S25」や「AQUOS sense10」などを発売
九州電力グループのQTnetは、MVNOサービス「QTモバイル」で、11月6日からサムスン電子製の「Galaxy S25」、「Galaxy A36 5G」、「Galaxy A25」を、11月13日からシャープの「AQUOS sense10」を発売する。
本体価格
本体価格は、「Galaxy S25」の256GBモデルが13万4640円で、24回払い時は月5610円、36回払い時は月3740円。「Galaxy A36 5G」が5万160円で、24回払い時は月2090円、36回払い時は月1386円で初回のみ1650円。「Galaxy A25 5G」は2万9040円で、24回払い時は月1210円、36回払い時は月770円で初回のみ2090円。
「AQUOS sense10」の128GBモデルは一括6万8640円、24回払いは月2860円、36回払いは月1870円で初回のみ3190円。256GBモデルは一括7万6560円で、24回払いは月3190円、36回払いは月2090円で初回のみ3410円。
【お詫びと訂正 2025/11/07 12:30】
記事初出時、AQUOS sense10の発売日が誤っておりました。お詫びして訂正いたします。