「太りすぎて死にそう」丸山桂里奈、ダイエット決意で体重公表 現役時から15キロ増…理由は「暴飲暴食」
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットを始めたことを明かし、現在の体重を公表した。
【動画】現役時から15キロ増…ダイエットを決意し体重を公表した丸山桂里奈
丸山は「自分なりのダイエットを始めました」と報告。身長163センチで現役時は56キロだった体重が、71キロまで増えたことを告白した。
妊娠して73キロになり、出産後10キロ減量したものの、そこからまた10キロくらい増えたそうで、理由は「暴飲暴食」。子どもを寝かしつけた後に「カップラーメン2個食べてた」と話している。
「苦しい 太りすぎて死にそう」と困ったような表情を見せ、「膝に負担がかかる」「子どもと遊べる体力がほしい」と減量を決意した理由を説明した。
ピーク時から「いま3.5キロくらい痩せた」と話す丸山は、動画内で体重を測定すると“69.4キロ”の数字が。目標を12月中旬までに“マイナス3キロ”と設定した。
「ある程度落ちてからじゃないと膝に負担がかかる」と、食事制限から始め、「もうちょっとだけ痩せてそこから運動する」と減量を目指す方法を明かしている。
