【食関連の店舗数 アウトレット日本一】三井アウトレットパーク岡崎オープン、45店舗の食関連店舗が出店/地元の人気店や東海・愛知初出店の店も

2025年11月4日、愛知県岡崎市に「三井アウトレットパーク 岡崎」がグランドオープンした。全180店舗のうち、食関連店舗は全45店舗と、アウトレット日本一の店舗数を誇る。

2階中央のフードゾーンに計24店舗、アウトレットゾーンの東側に位置するマルシェ型施設「OKAZAKI MARKET」には、愛知県の人気店をはじめとする飲食･食物販店が計18店舗出店する。

〈フードゾーン:全国の人気店が東海･愛知に初出店〉

2階中央のフードゾーンには、12店舗からなるフードコートと飲食9店舗、食物販3店舗の計24店舗が出店。幅広い世代の多様なニーズに応えられるラインアップだという。

三井アウトレットパーク 岡崎 「フードコート」 CG

【2階 フードゾーン 飲食店舗一覧】

･飲食9店舗

〈1〉Soup Stock Tokyo(スープ専門店)

〈2〉SAN(フルーツタルト・パスタなど)

〈3〉KUA`AINA(グルメバーガー)

〈4〉Espresso D Works(オールデイダイニング・イタリアンビュッフェ)

〈5〉君のハンバーグを食べたい(ハンバーグ専門店)

〈6〉CHEESE GARDEN(チーズ菓子専門店・カフェ併設)

〈7〉ゴンチャ(ティーカフェ)

〈8〉果汁工房果琳(フルーツジュース)

〈9〉BLUE SEAL(アイスクリーム)

･食物販3店舗

〈10〉GODIVA(チョコレート)

〈11〉久世福商店(グロサリー)

〈12〉St.Cousair(グロサリー)

･フードコート12店舗

〈13〉築地銀だこ(たこ焼)

〈14〉麺屋 優光(ラーメン)

〈15〉玉(つけ麺)

〈16〉鶏三和(鶏料理・親子丼)

〈17〉生パスタ専門店スパラ(パスタ)

〈18〉マリオンクレープ(クレープ)

〈19〉名古屋名物 みそかつ 矢場とん(みそかつ)

〈20〉北京本店(中華)

〈21〉VEGEGOオヌレシクタン(韓国料理)

〈22〉ハンバーグ&ステーキ いしがま工房(ハンバーグ・ステーキ )

〈23〉オ肉ヤ(肉丼・肉料理)

〈24〉うまげな(うどん)

2階 フードゾーン 飲食店舗図

2階 フードゾーン 飲食店(一部)

◆KUA’AINA(愛知県初出店･テラス席ペット同伴可)

営業時間:11:00〜21:00

席数:111席(うち、テラス37席)

1975年にハワイ･オアフ島の田舎町ハレイワで誕生したグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア･アイナ」が、愛知県初出店。溶岩石を敷き詰めたグリルで焼き上げるジューシーなパティに、完熟アボカドや新鮮野菜をたっぷり挟んだハンバーガーが人気だという。バーガーのほか、アサイーボウルやシェイクなど、スイーツメニューも充実している。

テラス席ではペットの同伴も可能で、犬専用「WAN BURGER(ワンバーガー)」も販売する。

クア・アイナ 店舗外観

クア・アイナ『厚切チーズアボカドバーガー』

◆Espresso D Works(アウトレット初･テラス席ペット同伴可)

営業時間:11:00〜21:00(最終入店:20:00)

東京･恵比寿発の人気カフェが、ベーカリー併設のビュッフェスタイルという新業態で出店。「パスタ&ビュッフェ」(税込2,308円)では、メインのパスタを注文するとビュッフェメニューが食べ放題になる。本格パスタは6種の中から選択でき、前菜やメインの肉、ピザ、カレーライスなど、60品以上が食べ放題になる。+税込440円でデザートビュッフェも追加できる。

小学生以下は半額、3歳未満は無料とファミリー層にも嬉しい設計となっている。

Espresso D Works メニュー一覧

◆チーズガーデン(カフェ業態は東海初)

営業時間:10:00〜20:00

ラストオーダー:カフェ フード:19:00/ドリンク:19:30

栃木･那須発のチーズ菓子専門店。看板商品「御用邸チーズケーキ」など、さまざまなチーズスイーツを用意。オリジナルブレンドティー「手茶」や「チーズと塩麹のオリーブオイル漬」など一部グロサリーも販売する。

また、東海地方初出店となるカフェでは、「御用邸チーズケーキ」(税込500円)や「バスクチーズケーキ」(税込650円)のほか、チーズスイーツドリンク「飲むチーズケーキ」シリーズ、季節の野菜やパンを使ったチーズフォンデュ「チーズパンデュ」(税込1,080円)など、チーズにこだわったスイーツ･ドリンク･フードをラインアップする。

チーズガーデン 店舗イメージ

チーズガーデン『御用邸チーズケーキ』

◆麺屋 優光(商業施設初)

営業時間:10:30〜21:00

京都発の人気ラーメン店。淡麗スープにレアチャーシューを合わせた“京都貝出汁”醤油ラーメンが楽しめる。

一番人気の『淡竹 HACHIKU』は、牡蠣･あさり･しじみの旨味を引き出すため、京都の醤油をベースに数種の醤油をブレンドした、あっさりとした味わい。『真竹 MADAKE』は、京都の伝統的な醤油に鰹と昆布と肉の旨味を閉じ込めた、どこか懐かしい味わい。『黒竹 KUROCHIKU』は、醤油独特の辛さにフルーティーな爽やかさを加えた苦味、甘み、酸味をすべて兼ね備えた醤油好きにおすすめの味わいだという。

麺屋 優光『淡竹 HACHIKU』

◆生パスタ専門店スパラ(東海初)

営業時間:10:30〜21:00

ラストオーダー:20:30

店内で製麺・熟成させた、もちもち食感の生パスタを使用し、本格的な味をフードコートで手軽に楽しめる「生パスタ専門店スパラ」が、愛知県に初出店。限定メニューとして、地元岡崎の「まるや八丁味噌」を使った『ふわとろマスカルポーネの八丁味噌ミートソース』を販売する。パルミジャーノ･レッジャーノを目の前で削って仕上げる演出もあり、ライブ感のある食事が楽しめる。

生パスタ専門店スパラ 店舗外観

生パスタ専門店スパラ『ふわとろマスカルポーネの八丁味噌ミートソース』

◆北京本店(商業施設初)

営業時間:10:30〜21:00

安城市で長年親しまれてきた町中華の名店が三井アウトレットパーク岡崎のフードコートに初出店。看板メニュー『北京飯』は、醤油と砂糖ベースのタレで味付けしたふわふわトロトロの玉子にサクッと揚がった豚肉の唐揚げをのせたボリューム満点のメニュー。三井アウトレットパーク岡崎店限定のセットメニューもラインアップしている。

北京本店『北京飯』

〈OKAZAKI MARKET:地元発の名店が商業施設に初出店〉

「OKAZAKI MARKET」は、アウトレットゾーンの東側に位置しており、約4,200平方メートルの屋外広場を囲むように食関連18店舗、ペット関連3店舗、物販(生活雑貨)2店舗の計23店舗が並ぶ。屋外広場にはステージ･遊具･噴水･水景･ドッグランを設け、スポーツやエンターテインメントなどの各種イベントを実施。毎日夕方には光･音･水のショーを行うという。

「OKAZAKI MARKET」ロゴ

地元の食を味わえるマルシェ型施設「OKAZAKI おいしい MARKET」には、商業施設初出店の地元の名店など計12店舗が出店している。

三井アウトレットパーク 岡崎 「OKAZAKI おいしい MARKET」内観CG

【「OKAZAKI おいしい MARKET」店舗一覧】

〈1〉スペイン窯 パンのトラ

〈2〉暴れん坊チキン

〈3〉ダカフェ

〈4〉大あんまきの藤田屋

〈5〉西条園 抹茶カフェ

〈6〉ヤマサちくわ

〈7〉風土市場まめぞう

〈8〉風土市場こだわりや

〈9〉風土市場うまいもんや

〈10〉お肉の専門店 石川屋

〈11〉えびせんべいの里

〈12〉北海道うまいもの館

三井アウトレットパーク 岡崎「OKAZAKI MARKET」配置図

「OKAZAKI おいしい MARKET」店舗一覧

「OKAZAKI MARKET」その他店舗

◆暴れん坊チキン(商業施設初)

営業時間:10:00〜20:00

からあげグランプリで最高金賞をW受賞した岡崎発のからあげ専門店「暴れん坊チキン」が、商業施設に初出店。そのまま食べるだけでなく、地元岡崎の八丁味噌を使った「八丁味噌マヨ」、一番人気の「甘だれ」など、さまざまなバリエーションを展開する。

暴れん坊チキン イメージ

【おとうふ工房いしかわから3店舗出店】

おとうふ工房いしかわは、風土市場まめぞう･こだわりや･うまいもんやの3店を出店。おとうふ市場 大まめ蔵で開催している青空朝市の人気イベント『とうふドーナツ積み放題体験』をはじめ、試食販売やテストマーケティングにも取り組む。生産者と消費者のプラットホーム的役割が果たせる場として、『風土市場』ブランドを位置づけるという。

営業時間(3店共通):10:00〜20:00

とうふドーナツ積み放題体験も

◆風土市場まめぞう

おとうふ工房いしかわのコンセプトショップ。自社製造の国産大豆100%を使用した豆腐、油揚げなどの大豆加工品から、豆乳やおからを使ったパン、プリン、お菓子まで、200種以上を取りそろえる。さらに、地元農家から仕入れた新鮮野菜･果物･お米、海産物、味付け肉も販売する。

風土市場まめぞう

◆風土市場こだわりや(商業施設初･東海初･新業態)

愛知県内のメーカー･生産者から仕入れた地場産品をセレクトした。南三河食文化研究会からは、八丁味噌、白醤油、たまりなどの発酵食品をはじめ、ドライ加工品、和日配商品などを取り扱う。

風土市場こだわりや

◆風土市場うまいもんや(商業施設初･東海初･新業態)

愛知県内のB級グルメ「豊川いなり寿司」「瀬戸焼きそば」「高浜とりめし」などが楽しめる。三井アウトレットパーク岡崎店限定メニューの「高浜とりめし焼きそば」「高浜とりめし稲荷」もラインアップする。

風土市場うまいもんや

〈三井アウトレットパーク 岡崎 施設概要〉

【所在地】

愛知県岡崎市舞木町 岡崎本宿山中土地区画整理事業6街区1画地

【開業日】

2025年11月4日

【店舗数】

180店舗

【飲食関連店舗数】

45店舗(アウトレットモールとして国内最多規模)

【アクセス】

名鉄「本宿駅」から徒歩圏内

新東名高速道路「岡崎東IC」より3km、東名高速道路「音羽蒲郡IC」より5km

■三井アウトレットパーク 岡崎 公式サイト