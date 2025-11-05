この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【絶対やめろ】「値下げ」で売上アップさせようとするヤツは全員クズ経営者。キャッシュを残す本質的な経営を今すぐ学んでください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で公開された『【絶対やめろ】「値下げ」で売上アップさせようとするヤツは全員クズ経営者。キャッシュを残す本質的な経営を今すぐ学んでください。』にて、倒産させないプロこと市ノ澤翔氏が、安易な値下げがもたらす企業の衝撃的な末路について徹底解説した。



動画冒頭、市ノ澤氏は「他社に勝つために、安易に値下げして商品を売りまくれば勝てるだろう…その気持ちはわかる」と経営者が陥りがちな思考パターンに理解を示しつつ、「値下げをすると、こんな痛い目にあいますよ」と厳しく警鐘を鳴らした。「実際、多くの会社が9割近く安易に値下げを選んでいる」と明かし、その背景には「売上を簡単に上げたい」「お客さんに喜んでもらいたい」という動機があると指摘した。



だが、市ノ澤氏は「売上よりも重要なことってあるよね。それは利益、さらに言えばキャッシュ。値下げをして売上を増やしても、利益もお金も減る。これを理解していない経営者が多すぎる」と断言。「値引き値下げっていうのは絶対にやってはいけない」ときっぱり語った。



動画では小売業の具体的な数値モデルを用いて説明。「半額セールで売上が1.5倍になっても、粗利が減り、固定費をカバーできずに赤字転落、必要な資金も1億円以上増える。利益もキャッシュも劇的に悪化する」と、安易な値下げが引き起こす深刻な資金繰り悪化の現実を明快に解説。「もう売上の額なんか見るな。最終残る利益、キャッシュをとにかく見て」と本質を強調した。



さらに具体例として、飲食店が内装やサービス、料理人のレベルを高めて単価アップに成功し、“予約の取れない人気店”へと転身した事例を紹介。「ターゲットを明確にし、誰にいくらで何を売るのか徹底的に考え抜け」「10倍売るにはどうするか、発想の限界を打ち破る柔軟さを持て」と、市ノ澤氏ならではの“値上げ経営”の極意が語られた。



また、自身が経営する会計事務所でも「最初は相場通りで安く受けて大苦戦。値上げで安いプラン客が離れたが、お客さんの質も仕事のやりやすさも劇的に上がった」と値上げのリアルな苦労とメリットを披露。「値下げ経営者は一生貧乏確定。“自分が楽をしたいだけ”と気づかなければならない」と喝を入れた。



最後は、「自分で限界を決めちゃったら終わりです。黒字社長として夢や欲望を実現しよう。そのために数字を学び、限界を突破してください」と視聴者へ熱いエールを送り、締めくくった。