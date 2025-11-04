BLACKPINK（ブラックピンク）が海外スケジュールを終え、11月3日に韓国に帰国。韓国メディア「Dispatch」のInstagramでは、ソウル金浦ビジネス航空センターに到着したメンバーの姿を捉えた動画が公開された。

【写真】限定ピカチュウをかばんに付けたBLACKPINKジス／日本発祥の人気キャラのグッズを愛用するジス

■BLACKPINKジスがインドネシアでピカチュウをゲット！

11月1日、2日にインドネシア・ジャカルタにてワールドツアーの追加公演を行い、その後韓国に帰国したBLACKPINK。中でも注目を集めているのはJISOO（ジス）で、彼女が持っているDIOR（ディオール）のバッグには、『ポケットモンスター』のピカチュウがインドネシアの伝統衣装バティックを纏った限定マスコットがついている。

これまでにもハローキティをはじめ、カービィ／『星のカービィ』や、エターナルセーラーサターン／『美少女戦士セーラームーン』など、日本を代表するキャラクターたちのグッズを愛用している姿がキャッチされているジス。今回のピカチュウについて、SNSでも「ジスちゃんバッグにピカチュウいるーー！」「インドネシアのピカチュウじゃん！」「バティックピカチュウだ！」など、世界中から反響を集めている。

■写真：キティちゃんが大好きなBLACKPINKジス

■写真：BLACKPINKジスがセーラーサターンのスマホケースを愛用

■写真：『チェンソーマン』ポチタ、『ポケットモンスター』コイキングのかぶり物で遊ぶBLACKPINKジス

■写真：カービィのスマホケースを愛用するBLACKPINKジス