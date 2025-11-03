液晶ディスプレイ製品で知られるJAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、Apple製品ユーザー向けの多機能ワイヤレス充電器「JN-CG-15SQ3N1」を2025年10月31日（金）より発売する。スマートフォン（最大15W）、AirPods（2.5W）、Apple Watch（2.5W）を同時に充電できる3-in-1チャージャーで、直販価格は9,980円（税込）。最新のQi2規格に対応し、マグネットによる安定した充電と、使用シーンに応じて形状を変えられる3モードのスマートローテーション機能が特徴だ。

製品概要 製品名：JN-CG-15SQ3N1

価格：9,980円（税込）

発売日：2025年10月31日（金）

Apple製品もスマートにまとめて充電

「JN-CG-15SQ3N1」の最大の特徴は、iPhone、AirPods、Apple Watchという、多くのAppleユーザーが所有する3つのデバイスを同時に充電できる点だ。置くだけで合計20Wのワイヤレス充電が可能で、複数のケーブルを使い分ける煩わしさから解放される。

メインのスマートフォン充電部は最大15Wの出力に対応し、サイドにはAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電できるスペースを確保。デスク上のケーブル類を減らし、すっきりとした充電環境を実現する。

Qi2規格で安定したワイヤレス充電を実現

本製品はスマートフォン充電部にQi2規格を採用している。マグネットでスマートフォンをピタッと固定する機構により、従来のQi規格に比べてデバイスのズレや発熱を抑制。より効率的で安定したワイヤレス充電を実現する。

対応機種はiPhone 12/13/14/15/16/17シリーズなどのQi2対応スマートフォン。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能だが、マグネット対応機種ではより安定した充電と角度調整機能を活用できる。

3つのスタイルに変形する多機能設計

「JN-CG-15SQ3N1」は、用途に応じて3つのスタイルに変形できる柔軟な設計が魅力だ。

1. コンパクトスタイル

省スペース設計で、持ち運びにも適したベーシックなスタイル。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能。

2. ディスプレイスタイル

スマートローテーション機能により、本体上部をワンタッチで回転させて角度を調整。マグネット対応のスマートフォンを自分に向けて最適な角度で固定できる。常時表示ディスプレイが見やすくなるほか、スマートフォンを横向きにして動画視聴やオンライン会議にも最適。

3. フルアクティブスタイル

サイドの充電部を展開し、スマートフォン・AirPods・Apple Watchを同時に充電できるフル機能モード。各デバイスの充電状況を一目で確認できる便利なスタイルだ。

これらのモード間の切り替えはスムーズで、使用シーンに合わせて簡単にスタイルチェンジが可能。デスクワーク中の通知確認から、就寝前のベッドサイドでの充電まで、幅広い用途に対応できる。

3in1でデスクをスッキリ

「JN-CG-15SQ3N1」は、複数のApple製品を使用するユーザーにとって理想的な充電環境を提供する製品といえるだろう。

Qi2規格への対応や3つのスタイルへの変形機能など、単なる充電器としての機能を超えた使い勝手の良さも魅力だ。スマートフォンを見やすい角度に調整できるディスプレイスタイルは、充電中もデバイスを有効活用でき、デスクに置いておきたくなる一台だ。

