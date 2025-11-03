「大阪・関西万博 with ミャクミャク」「国宝」「平成女児売れ」もランクイン「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測ベスト30」発表
【モデルプレス＝2025/11/03】3日、都内にて日経トレンディ（日経BP社）が選ぶ「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測ベスト30」先行発表会が行われ、「今年の顔」としてSKY-HI（スカイハイ）とフリーアナウンサーの森香澄、「来年の顔」として俳優の宮世琉弥が、編集長の澤原昇氏とともに登壇した。
【写真】元テレ東美人アナ、スリットから美脚チラリ
「2025年のヒット商品ベスト30」は、2024年10月から2025年9月の対象期間に発売された商品・サービスを対象に、ヒットの度合いを「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目に沿って判定。期間内に著しくヒットしたものは対象とし、昨年、すでにヒットしていた商品は、原則として対象外とした。
1位に選ばれたのは「大阪・関西万博 with ミャクミャク」。2005年の「愛・地球博」を上回る2500万人が来場し、関連グッズの売り上げが後押しして230億円以上の黒字を記録。2位は「国宝」。圧倒的な“芸”を見せつけた歌舞伎映画が興行収入162億円を突破し、シニア層から若者への逆転拡散で本物の歌舞伎も潤した。3位は「Nintendo Switch 2」。“発明”だった初代の2倍も売れるスタートダッシュを記録は2世代目としては異例で、「機種変更」感覚の需要を開拓してヒットした。
6位に「麻辣湯（マーラータン）」がランクインすると、SKY-HIは「辛いものは普段はあまり得意じゃないですけど、麻辣湯は10年前くらいにもクラブ業界とかで二日酔いに効くとZeebraさんが広めようという動きを見せていました」と回顧し、森は「リアルで週に1回は食べています。まず春雨なのでヘルシーですし、カプサイシンは体を温めてくれていいですし、ここ（手に持った商品）にも書いてあるんですけど、グルテンフリーでノンフライのさつまいも麺って飛びつきたくなる文言がいっぱい書いてあって（笑）、体にいいなって」とにっこり。
そして、2位にランクインした「国宝」を見に行ったというSKY-HIは「めちゃくちゃ刺さりました。3人くらいに『絶対あなたに刺さると思う』と言っていただいて、忘れもしないレイトショーで深夜の1時20分スタートとかだったので、深い時間に終わるなと思ったんですけど秒でしたね」と語り、「すっかり陶酔もそうですけど、羨望かな。ものすごく心惹かれて、憧れる念がすごく強かったです」と目を輝かせた。
さらに、1位にランクインした「大阪・関西万博 with ミャクミャク」からミャクミャクが登場すると、宮世は「思ったより顔が大きいな」と目を丸くし、森も「動きが思ったより機敏ですね」とコメント。SKY-HIは「愛嬌がありますよね。かわいいし拝みたくなるところがあります。ミャクミャク様って呼びたくなります」と吐露し、「2025年のかわいいっぽくないですか？ミャクミャクである理由がすごくある気がします」と語った。（modelpress編集部）
1位：大阪・関西万博 with ミャクミャク
2位：国宝
3位：Nintendo Switch 2
4位：平成女児売れ
5位：せいろブーム
6位：麻辣湯（マーラータン）
7位：THE ANSWER
8位：長崎スタジアムシティ
9位：Jiffcy（ジフシー）
10位：アレンジ系希釈飲料
11位：OC Handy Compact
12位：スープ激うま！
13位：ラブブ
14位：「お〜いお茶PURE」シリーズ
15位：ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）
16位：クイックル 洗面ボウルクリーナー
17位：アサヒ ザ・ビタリスト
18位：辛ラーメン トゥーンバ
19位：KIRE-NA
20位：カップ入り お茶づけ海苔、同 さけ茶づけ
21位：スマートリング
22位：エリクシール ザ セラム aa
23位：大人のやる気ペン
24位：ピュオーラ 炭酸ハミガキ
25位：Moflin
26位：dカード PLATINUM
27位：弾けるしゅわしゅわアイスバー
28位：映画『8番出口』
29位：ジャングリア沖縄
30位：令和の米騒動
1位：多言語リアルタイム翻訳
2位：中古EV
3位：スプレー型「香水」自販機
4位：生成AIショッピング
5位：ザ・ブレスコ
6位：「常温保存」生パスタ
7位：SuiSui（スイスイ）
8位：のびっこピクニック
9位：ステーブルコイン（円連動）
10位：Pokémon LEGENDS Z-A
11位：夜ヨーグルト
12位：トイデジ
13位：超・保存技術「ZEROCO（ゼロコ）」
14位：「セルフ式」コンビニラーメン
15位：Rakuten 最強衛星サービス
16位：キレキラ！ ワイパー ドライ×ウエットシート
17位：生のときしっとり ミルク
18位：奈良監獄ミュージアム
19位：推し化カラオケ（推しカラ）
20位：IDERE（イデア）
21位：KEY DOORS＋JET BREW
22位：ソフィおでかけ交換ショーツ
23位：竜宮園
24位：冷食・アイス「食べ放題」の日
25位：MOCOLA（モコラ）
26位：トライアルGO
27位：金麦ビール
28位：高還元デビットカード
29位：ムーニー みらいのお肌のために 低刺激であんしん
30位：コンビニRVパーク
【Not Sponsored 記事】
【写真】元テレ東美人アナ、スリットから美脚チラリ
◆「2025年ヒット商品ベスト30」「2026年ヒット予測ベスト30」
「2025年のヒット商品ベスト30」は、2024年10月から2025年9月の対象期間に発売された商品・サービスを対象に、ヒットの度合いを「売れ行き」「新規性」「影響力」の3項目に沿って判定。期間内に著しくヒットしたものは対象とし、昨年、すでにヒットしていた商品は、原則として対象外とした。
◆SKY-HI・森香澄・宮世琉弥、ミャクミャク・麻辣湯…2025年のヒット振り返る
6位に「麻辣湯（マーラータン）」がランクインすると、SKY-HIは「辛いものは普段はあまり得意じゃないですけど、麻辣湯は10年前くらいにもクラブ業界とかで二日酔いに効くとZeebraさんが広めようという動きを見せていました」と回顧し、森は「リアルで週に1回は食べています。まず春雨なのでヘルシーですし、カプサイシンは体を温めてくれていいですし、ここ（手に持った商品）にも書いてあるんですけど、グルテンフリーでノンフライのさつまいも麺って飛びつきたくなる文言がいっぱい書いてあって（笑）、体にいいなって」とにっこり。
そして、2位にランクインした「国宝」を見に行ったというSKY-HIは「めちゃくちゃ刺さりました。3人くらいに『絶対あなたに刺さると思う』と言っていただいて、忘れもしないレイトショーで深夜の1時20分スタートとかだったので、深い時間に終わるなと思ったんですけど秒でしたね」と語り、「すっかり陶酔もそうですけど、羨望かな。ものすごく心惹かれて、憧れる念がすごく強かったです」と目を輝かせた。
さらに、1位にランクインした「大阪・関西万博 with ミャクミャク」からミャクミャクが登場すると、宮世は「思ったより顔が大きいな」と目を丸くし、森も「動きが思ったより機敏ですね」とコメント。SKY-HIは「愛嬌がありますよね。かわいいし拝みたくなるところがあります。ミャクミャク様って呼びたくなります」と吐露し、「2025年のかわいいっぽくないですか？ミャクミャクである理由がすごくある気がします」と語った。（modelpress編集部）
◆2025年ヒット商品ベスト30
1位：大阪・関西万博 with ミャクミャク
2位：国宝
3位：Nintendo Switch 2
4位：平成女児売れ
5位：せいろブーム
6位：麻辣湯（マーラータン）
7位：THE ANSWER
8位：長崎スタジアムシティ
9位：Jiffcy（ジフシー）
10位：アレンジ系希釈飲料
11位：OC Handy Compact
12位：スープ激うま！
13位：ラブブ
14位：「お〜いお茶PURE」シリーズ
15位：ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）
16位：クイックル 洗面ボウルクリーナー
17位：アサヒ ザ・ビタリスト
18位：辛ラーメン トゥーンバ
19位：KIRE-NA
20位：カップ入り お茶づけ海苔、同 さけ茶づけ
21位：スマートリング
22位：エリクシール ザ セラム aa
23位：大人のやる気ペン
24位：ピュオーラ 炭酸ハミガキ
25位：Moflin
26位：dカード PLATINUM
27位：弾けるしゅわしゅわアイスバー
28位：映画『8番出口』
29位：ジャングリア沖縄
30位：令和の米騒動
◆2026年ヒット予測ベスト30
1位：多言語リアルタイム翻訳
2位：中古EV
3位：スプレー型「香水」自販機
4位：生成AIショッピング
5位：ザ・ブレスコ
6位：「常温保存」生パスタ
7位：SuiSui（スイスイ）
8位：のびっこピクニック
9位：ステーブルコイン（円連動）
10位：Pokémon LEGENDS Z-A
11位：夜ヨーグルト
12位：トイデジ
13位：超・保存技術「ZEROCO（ゼロコ）」
14位：「セルフ式」コンビニラーメン
15位：Rakuten 最強衛星サービス
16位：キレキラ！ ワイパー ドライ×ウエットシート
17位：生のときしっとり ミルク
18位：奈良監獄ミュージアム
19位：推し化カラオケ（推しカラ）
20位：IDERE（イデア）
21位：KEY DOORS＋JET BREW
22位：ソフィおでかけ交換ショーツ
23位：竜宮園
24位：冷食・アイス「食べ放題」の日
25位：MOCOLA（モコラ）
26位：トライアルGO
27位：金麦ビール
28位：高還元デビットカード
29位：ムーニー みらいのお肌のために 低刺激であんしん
30位：コンビニRVパーク
【Not Sponsored 記事】