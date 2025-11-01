東京駅の“最強の口コミ”グルメ3選　SNSで話題の店の人気商品も

お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタデープラス』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年11月1日に放送された「東京駅に行ったら絶対コレ！グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 週3日東京駅をパトロールするグルメライターや東京駅弁ツアーを自主開催するブロガーとともに東京駅グルメに関する“最強の口コミ”を聞きました。本格的な冬が到来する前の貴重な行楽シーズンの今、旅行やちょっとしたお出かけのために東京駅を訪れる方も少なくないのではないでしょうか。そこで、「テイクアウト」「スイーツ」「卵とろとろ」の3つのテーマで、番組内で取り上げられたお店と『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。お店選びのご参考にぜひ！

「Zopfオリジナルカレーパン」388円（税込）

『Zopf（ツオップ）』「Zopfオリジナルカレーパン」388円（税込）

●千葉県松戸市にある本店は「パン好きの聖地」として知られるほど人気のお店。

●1日に700個も売れるという不動の人気を誇る「カレーパン」の専門店が出店！

●松戸以外で食べられるのはココだけ。松戸まで行かずとも東京駅で揚げたてが食べられる！

テイクアウト346円 イートイン352円

［店名］『Zopf（ツオップ）カレーパン専門店』

［住所］「グランスタ東京 スクエア ゼロエリア」

［電話］03-5220-5950

［営業時間］8時〜22時（月〜土）、8時〜21時 （日・祝日）※翌日が休日の場合は、22時まで営業

［休日］施設に準ずる

SNSで話題沸騰中のお店！とにかくデカい大迫力の『ベイカーズゴナベイク』の「あんバタースコーン」

●厳選した素材を使って、丁寧に焼き上げられるスコーン専門店。スコーン専門店でありながらも「ハニカムトフィーミルクティー／ラテ」が美味しいと今SNSで話題！

●スコーンは、数ある中でもイチオシなのが、想像を超える大きさの「あんバタースコーン」。

●スコーンとあん、バターのバランスが絶妙で、ペロリと食べられてしまう。

［店名］『ベイカーズ ゴナ ベイク』

［住所］東京駅八重洲北口(地上) 改札外「東京ギフトパレット」内

［電話］03-6551-2332

［営業時間］平日 9時30分〜20時30分、土日祝 9時〜20時30分

［休日］施設に準ずる

「比内地鶏極上親子丼」1890円

『本家あべや東京駅北町酒場店』極上親子丼＆ミニ稲庭饂飩（冷・温）2340円 ランチならコレ！のど越し抜群の稲庭うどんも◎

●秋田の素材を生かした“地産地消”の居酒屋で出合った最強ランチ。

●スープも肉も卵も日本三大美味鶏のひとつ「比内地鶏」を使用したその名の通り「極上の親子丼」。

●オレンジ色の色鮮やかで濃い卵の色がさらに食欲をそそる！

［店名］『本家あべや 東京駅 北町酒場店』

［住所］「グランスタ 八重北」2階

［電話］03-6256-0518

［営業時間］11時〜23時（22時LO）※土・日・祝は〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】数ある店の中でも“東京駅のプロ”が推すグルメ3選（2枚）