【ゴディバ】8640円以上購入すると無料で「マグカップ」もらえるよ！ホリデーらしいデザインが可愛い...。《11月1日スタート》

全国の対象ゴディバショップとゴディバ オンラインショップで、合計8640円以上購入すると、オリジナルのギフトがもらえるキャンペーンが2025年11月1日から始まります（アウトレット、ゴディバカフェ成田空港店を除く）。

オリジナルデザインが可愛い！

オリジナルギフトのキャンペーンでは、11月1日から「マグカップ」、12月1日から「クッション」が無料でもらえます。

いずれのキャンペーンも、なくなり次第終了です。

マグカップは、ブッシュ ド ノエル コレクションのモチーフをあしらった、可愛らしい美濃焼のオリジナルデザインです。

温もりのある質感と上品な色合いが、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

サイズは、約780×100mm。

オリジナルクッションは、ブッシュ ド ノエル コレクションの世界から生まれた、可愛らしいオリジナルデザインです。思わず手に取りたくなる上質な手触りもポイント。両面で異なるデザインを楽しめるリバーシブルタイプです。

サイズは約400×400mm。

条件金額分のゴディバクラブポイントは付与対象外。他キャンペーンとの併用はできません。

ひとりにつき1点まで。レシートの合算はできません。

また、割引商品など、一部対象外商品があります。

オンラインショップ購入の場合は、1配送先あたり、キャンペーン対象商品を1つ以上含む合計8640円以上購入するとギフトがもらえます。

「マグカップ」は、2025年11月1日10時30分〜無くなり次第終了。「クッション」は、2025年12月1日10時30分〜無くなり次第終了。

＜オンラインショップでのプレゼントキャンペーン対象商品＞・ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント（4粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント（7粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント（9粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント（13粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント（20粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション（7粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション（10粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル カレアソートメント（6枚入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ オーナメント（2粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ アソートメント（5粒入）・ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア & G キューブ オーナメント（2粒入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント（6粒入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント（9粒入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 8days カウントダウンカレンダー・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 グランプラス S・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント（6粒入）チャームセット・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 アソートメント（6粒入）バッグセット・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 パーティバッグ セット・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 G キューブ（8粒入）・ゴディバ ホリデー サブレショコラ（5個入）・ゴディバ ホリデー サブレショコラ（9個入）・ゴディバ ホリデー サブレショコラ（14個入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 チーズケーキラングドシャクッキー（4枚入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 チーズケーキラングドシャクッキー アソートメント（8枚入）・「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」 チーズケーキラングドシャクッキー アソートメント（18枚入）・ウィンター ベイクド アソートメント（10個入）・ウィンター ベイクド アソートメント（18個入）・クリスマス ガトー オ ショコラ・ゴディバ ラグジュアリーボックス チョコレート75粒/フールセック サレ14枚・ゴディバ ブッシュ ド ノエル ギフトバッグ (S)・ゴディバ ブッシュ ド ノエル ギフトバッグ (L)

1配送先、1注文につき、プレゼントは1セットまで。

オンラインショップでは、今回のキャンペーン適用の注文は、ゴディバクラブポイント付与対象外です（プレゼント不要を選択し、ログイン後の注文の場合はゴディバクラブポイントが付与されます）。オンラインショップ限定クーポンを利用の場合、クーポン割引適用後のキャンペーン対象商品を1つ以上含む注文金額が、1配送先あたり8640円以上の場合が対象です。

※画像は公式サイトより。