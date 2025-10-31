40・50代の「着る服ない」問題 →【しまむら】で解決！ 大人に似合う♡「最旬トップス」

デイリーカジュアルに活躍させたいトップスがない……。手頃な価格で探すなら【しまむら】が狙い目です。大人の余裕や抜け感を演出できる、デイリーに着やすいトップスが見つかるかも。今回はシルエットや色味が絶妙で大人に似合う、トレンド感のあるトップスを紹介します。ゆるっと着こなして、秋冬の大人カジュアルを楽しんで。

落ち着いたトーンとゆるさがポイント

【しまむら】「SHキモウホソBDIT」\1,089（税込）

@h_n_l_28さんが「着心地抜群」「色チ検討中」と絶賛のTシャツ。薄手のフリースのような生地を使用しており、冬まで着られそうです。落ち着いた配色のボーダーが、大人のカジュアルコーデにマッチ。首元と袖口のグリーンリブが程よくアクセントになり、シンプルすぎないおしゃれ感を演出してくれます。

絶妙シルエット & 旬カラーで即おしゃれ

【しまむら】「TT ＊ HR ＊ MKOエイジTR」\1,419（税込）

程よくゆったりしたシルエットと、深みのあるブラウンカラーが魅力のトップス。シンプルなパンツと合わせるだけで旬な雰囲気を醸し出せそう。袖のボリューム感やドロップショルダーが、抜け感をプラス。@mguu__mさんによると「毛玉になりにくい素材」とのことで、この秋冬のデイリーカジュアルにヘビロテできるかも。

Writer：licca.M