性加害スキャンダルで、今年1月に電撃引退した中居正広。9カ月が経ち、新たな行動を起こしていることが報じられた。

「不祥事以来、信頼していた仲間の多くが彼のもとから離れていきましたが、今、木村拓哉さんとの面会を模索しているというのです」（芸能記者）

それは10月30日配信の『女性セブンプラス』で明かされた。

「中居さんは木村さんの連絡先を知っているはずですが、直接は連絡しづらいのか、とある関係者を通じて『木村と会えないかな』と面会の機会を模索していたようです」（同前）

国民的グループ・SMAPをけん引し合った盟友。だがファンの反応は単純ではない。

《何を今更》

《事実なら本当にダサすぎ》

《仲悪かったんじゃなかったっけ？》

困惑の声が大勢を占めるようだ。その背景には、SMAP解散騒動という深い傷がある。芸能プロ関係者が語る。

「2016年、グループ分裂の危機を迎えた際、中居さんは木村さんを『裏切り者』と見なしていたと報じられました。さらに一時は、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人に向かって『木村と口をきくんじゃねーぞ！』と声を荒らげるほどだったと報じられています。また、冠番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）の収録で木村さんが話題を持ち出してもほかのメンバーが黙り込むなど、内容が成立しないことが増えていったと報じられていました」

番組が終了すると、グループも解散という道を選択した。その経緯はなおもファンの心に刻まれている。

「しかし時は流れ、フジテレビの元アナウンサーとのトラブルをきっかけに非難の的となった中居さんが頼ろうとしたのが、木村さんというわけです。都合がよすぎるのでは、というファンの違和感も理解できます」

一方、木村は中居のことをどう思っているのだろうか。

「映画『教場』のクランクアップの打ち上げが先月9月におこなわれた際、木村さんが『フジテレビもいろいろとあったなかで、制作してくれて本当によかった』と発言したと『WEB女性自身』が報じました。これは中居さんの問題への間接的な言及とみられていますが、直接名前は出さなかった。

また、中居さん騒動が過熱していた今年1月8日のCMイベント時は『あんまり、重々しい空気なしで』とコメントするなど、やんわりと中居さんの件には触れない意思を示していました。つまり気にはしているものの、きっぱりと“他人事”として線を引いて関係を断っていることがうかがえます」（前出・芸能プロ関係者）

“口をきいてくれる”可能性は低そうだが……。