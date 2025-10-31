この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「『稼げる社長』と『稼げない社長』を分ける思考の違い。稼ぎ続けている社長の思考法を徹底公開。」と題したYouTube動画で、マーケティング侍のりゅう先生が、経営者が陥りがちな“5つの行動バイアス”について熱く語った。



冒頭、「皆さんを惑わしてしまう5つの間違えた経営的な思考があるんです。何だったら罠と言っても過言ではない」と切り出したりゅう先生。ビジネスで正しい判断をするには、この“バイアス=思い込み”にまず気付き、向き合うことが不可欠だとし、「これらのバイアスを正しく克服できれば、ビジネスのスケールアップにつながる」と独自の見解を示した。



今回の動画では、損失回避バイアス・群衆心理・過信バイアス・直近バイアス・確証バイアスの5つを取り上げ、それぞれ経営者が直面しやすいワナと克服法を解説。



1つ目の「損失回避バイアス」では、「人がお金を失う痛みは、得る喜びの2倍も強い」と心理学研究を引用。その結果、現状維持が安全だと錯覚し「攻めない社長を量産してしまう」と強調し、「今のやり方を3年後も続けて成果があるか？無いならすぐ変えよう」と提言した。



2つ目は「群衆心理」について。「みんながやっていることに従ってしまい、リーダーシップを発揮できない」と警告。特にSNSの多様な意見ノイズに要注意とした上で、「大切なのは“旗振り役＝リーダー”になり、自らトレンドを生み出す立場に立つこと」「本質的にお客様が何を求めているか基準で判断を」と“マーケットイン”発想の重要性を語った。



3つ目の「過信バイアス」では、「自分のセンスや判断力を過信してしまうとデータ検証が疎かになり、市場を出し抜けると錯覚しがち」と述べ、「経験や勘は仮説に過ぎない。あくまでデータを照らし合わせて、過去の成功体験に執着しないこと」と注意を呼びかけた。



4つ目の「直近バイアス」では「最近の問い合わせ減少で『オワコン』と決めつけるのはNG」と実例を交え、「短期の数字に一喜一憂するのではなく、中長期でのトレンドを見て判断を」とアドバイス。「Amazonも赤字時代から戦略を変えず成長した」と中長期的視点の必要性を強調した。



5つ目の「確証バイアス」では、「自分の信じたい情報だけ集めて、都合の悪いデータや声を無視しないこと」「反対意見や悪いレビューも積極的に確認し、第三者（しかも実績のある人）の意見を導入することが重要」と自戒の意味も込めて説明。さらに有名な“ニューコーク事件”を例に「思い込みが一番怖い。やってみないとわからない」と実体験を添えて語った。



最後に、「今回ご紹介した5つのバイアスをチェックし、日常的に見返す習慣を作ってほしい」と呼びかけ。経営者やビジネスパーソンのみならず、「上司やリーダーの判断が正しいのか迷った時にも役立つノウハウ」だという。りゅう先生が惜しみなく公開した、思い込みから抜け出す思考法は、現代の不確実なビジネスシーンにおいて大きなヒントとなるだろう。