【個人事業・経営者必見】250万円も貰える超お得な補助金があります。お金に困ってるなら絶対活用してください！──YouTube動画で黒字社長・市ノ澤翔さんが、助成金や補助金の本当の使い方について詳しく語った。動画内で市ノ澤さんは「最大600万円のお金が入ってくることになるから、年商1億円以下や2億円ぐらいの会社にとってはめちゃくちゃありがたい助成金」と強調。一方で「見ない奴から倒産する」とも語り、資金確保の重要性を熱弁した。



市ノ澤さんは、助成金や補助金を会社経営にどう生かすべきか、特に「助成金や補助金を“もらうこと”自体が目的になるのは、大きな間違い」だと警鐘。「多くの会社が『補助金がもらえるから何かしよう』と発想して、大失敗しています」と指摘した上で、「本当に必要なときに、本当に実現したいことにしか使うな」と厳しく呼びかけた。



動画ではまず、知られざる「業務改善助成金」を紹介。人件費の引き上げや設備投資、経営コンサル費用まで幅広く使え、「コンサルに払う費用が補助金・助成金で出るなんてあんまりないので、結構使い勝手いいよ」と市ノ澤さん独自の視点でそのメリットを語った。一方で「対象となるのは事業所内最低賃金が低い企業。元々給料が高い会社は対象外だから要注意」と助成金の落とし穴も明かす。



さらに「小規模事業者持続化補助金」についても解説。最大250万円まで補助が出るこの制度だが、「広告宣伝費など“もともと必要な費用に使うため”に申請するのが本筋。補助金ありきで広告をやるのはやめろ」と力説した。「必要もない事業に補助金があるから手を出す、これが経営破綻の典型」と、自身のコンサル経験をもとに注意を促した。



補助金・助成金の使い方については、5つの鉄則を提唱。①必要な目的にだけ使う ②もらうことを目的にしない ③不要なものには使わない ④“補助金もらえるならやる”は失敗の元 ⑤そもそも使わない選択肢も考える──というもの。「あった方がいい、で使ったら絶対失敗する。『自分の金と同じように、利益を生むためだけに使え』」と市ノ澤さんは断言する。



動画の終盤では、「補助金助成金が目的にならないように。徹底的に自分の金と同じ目線で考えて、利益になるものだけ投資してください」と念を押し、「黒字化の道を一緒に歩みましょう！今日の話が少しでも参考になったらチャンネル登録・コメントもよろしく」と視聴者に呼びかけた。