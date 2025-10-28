死闘の末に第4戦も…明るいクラブハウス

【MLB】ドジャース 6ー5 Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長18回6時間39分の死闘を制しサヨナラ勝ち。デーブ・ロバーツ監督は激闘を終えて選手たちに「はるか高みを目指してプレーしてくれた」と労いの言葉をかけた。

球団公式X（旧ツイッター）が試合後のクラブハウスの動画を公開。ロバーツ監督は「ひと言言わせてくれ。これはクラブハウスにいる全員の気持ちを代弁していると確信している。私は君たち一人一人をこれほど誇りに思ったことはない」と死闘を制した直後の選手たちを称えた。

続けて「これは単なる美辞麗句ではない。口先だけのことでもない。今夜の試合は、このロースターにいる一人一人の力が、野球の試合に勝つために必要だということを証明した」と言及。「相手チームは我々を倒すために、今夜持てる力のすべてを出し切った。そして我々は誰一人として揺るぎもせず、諦めもせず、戦い続けた。それが我々だ。それが我々の姿だ。それは君たちがお互いを信じているからであり、これは特別なグループだ」とドジャースが持つ力をあらためて強調した。

さらにリーグ優勝決定シリーズでのトロフィーを掲げて「ショウヘイがチャンピオンシップシリーズで見せた活躍は、これ以上ないほど今年のドジャースを象徴している」と大谷翔平投手のこれまでの活躍を称賛。「これはチームの努力の賜物だ。チーム一丸となっての努力だ。この部屋にいる一人一人、フロントオフィス、コーチ、サポートスタッフ、全員の力だ。これはチームの努力の賜物だ。だから、まあ、この勝利を大いに楽しんでくれ」と続けた。そして「でも、我々には今日、この後まだ試合がある」と、延長18回を超えて日付が変わってしまったことにジョークを飛ばすと、会場からは笑いが起きた。

ロバーツ監督が「今日この後まだ試合があるんだぞ。おい、今日この後まだ試合があるんだ」と続けると、クラブハウスでは第4戦に向けて選手たちが気勢を上げた。第4戦で先発予定の大谷が両手を上げ、さらに投球フォームのポーズを取っておどけて見せ、同僚たちを盛り上げていた。

さらにクラブハウスから「先発投手が9回も出塁したんだぞ」と声が飛ぶと、ロバーツ監督は「その通りだ。さあ、すべてを出し尽くすんだ。明日への準備をしろ。一切の油断はなしだ」と気合を込めていた。（Full-Count編集部）