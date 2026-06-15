週明け１５日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１１１．５２ポイント（０．４５％）高の２４８２９．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．１９ポイント（０．０９％）高の８３８１．６２ポイントと続伸した。売買代金は１５９１億１２０万香港ドルとなっている（１２日前場は１５６７億８８０万香港ドル）。米イラン和平合意が相場を支える流れ。