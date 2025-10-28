10ÈÖ¡õ¼ç¾¤ÎÆüËÜ¿Í¤è¡Ö·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡¡Ãæ¹ñ¤Ç1Éô¾º³Ê¡õ2ÉôÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡Ä¸½ÃÏÀä»¿¡Ö¤Û¤«¤È°ã¤¦¡×
Ë®ËÜ¤¬·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î1Éô¾º³Ê¤È2ÉôÍ¥¾¡¤òÆ³¤¯
¡¡Ãæ¹ñ¹Ãµé¥ê¡¼¥°¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤ÎÂè28Àá¤¬10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÎËÇ«Å´¿Í¤ÎMFË®ËÜµ¹Íµ¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÎÆîÄÌ»Ù±ÀÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾¤Ë¸«»ö¤Ê¥ß¥É¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê1-0¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ë®ËÜ¤Î³èÌö¤ËÃæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÀä»¿¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ÎËÇ«Å´¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¶µé¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¡¢¹Ãµé¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£µ¨²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÈÇØÈÖ¹æ10ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëË®ËÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍèµ¨»ÄÎ±¤Ø¤ÎÀÚË¾¤äÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÈà¤È·ÀÌó¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
¡ÖÎËÇ«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×
¡Ö1¤Ä1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È1¥é¥ó¥¯°ã¤¦¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¡×
¡ÖÈà¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬Ê¬¤«¤ë¡×
¡¡ÎËÇ«Å´¿Í¤Ï2015Ç¯ÀßÎ©¤ÎÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ä¤ÆÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ò10Ï¢ÇÆ¤·1990Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÎËÇ«FC¡Ê2020Ç¯ºâÀ¯Æñ¤Ç²ò»¶¡Ë¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤à¥¯¥é¥Ö¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤ÏµìÎËÇ«FC¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤âË®ËÜ¤ò¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ë®ËÜ¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç4ÆÀÅÀ17¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ¤³¤½Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ï2°Ì¡Ê11¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¤ÈÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤À¤¬¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¼õ¾Þ¤Ï³ÎÄêÅª¡£¥ê¡¼¥°MVP¤Î²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¥¹¥¿¡¼¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿Ë®ËÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæÄ¶¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤Þ¤À»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëË®ËÜ¤¬Íèµ¨¤ËÃæÄ¶¥ê¡¼¥°¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë