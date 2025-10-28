この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【Suno対抗！Producer AI】ChatGPTみたいにチャットで話すだけで日本語ボーカル曲が作れるAIツール「Producer AI」登場！――動画内でAIツールレビュワーであるミライが、最新楽曲生成AIツール「Producer AI」について熱く解説した。ミライは、本ツールが日本語対応のボーカル曲を簡単に作れることや、進化した発音精度などについて言及。8月～10月にかけてにリリースされた最新モデル「Fuzz-2.0シリーズ」に焦点を当て、その実力を余すところなく伝えた。



冒頭、ミライは「以前はリフュージョンという名称で展開されていたこのツールは、日本語の発音がうまくないなどの問題点があったのですが、新たに実装された楽曲生成AIモデル Fuzz-2.0ではその問題もだいぶ解消され」と語り、従来の課題が大きく克服されたことを強調。「歌詞を自動で作ってくれる機能や、ミュージックビデオ生成機能なども実装され」たとし、最新のAI楽曲制作ツールとしての進化を紹介した。



動画内では、「チャット経由で曲の微調整も可能なチャットGPTでチャットしている感覚で曲を作れる楽曲生成AIエージェントとして進化しました」と、非常に直感的なインターフェースを解説。自身で歌詞やイメージを入力する従来の方式に加え、AIとの対話で“自分好み”の日本語楽曲を生成できることが実演された。さらに、「Producer AIIオリジナル機能としてミュージックビデオ生成機能などが実装」された点にも注目。生成したオーディオデータや画像から自然なMVを作ることができるなど、「他のAIツールにはない個性的な機能」に高評価を与えた。



また、Fuzz-2.0の日本語発音問題についても「まだ完璧ではないですが、以前よりも発音に違和感のない楽曲を作れるようになりました」と前向きに評価し、今後への期待を込めた。「現在最強の楽曲生成AIであるSunoには及びませんが、AIチャット経由で楽曲を作れたり、ミュージックビデオを自動で作ったりと、他のツールに搭載されていないような機能を積極的に実装しているプロデューサーAIには今後も期待です」と締めくくり、視聴者に「ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、動画を結んだ。