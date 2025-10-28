HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の配信ガイドライン公開　「2回目のスタッフロール後」に関する一文が話題に

10月30日発売予定のHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の動画・生配信・画像投稿に関するガイドラインが、公式サイトにて公開されました。

その中にある「『ドラゴンクエストII』の2回目のスタッフロール後のプレイの模様は2025年11月29日まで生配信、動画・画像の投稿をお控えください」という一文が、ファンの間で大きな注目を集めています。

■ “2回目のスタッフロール”とは？ ファンの間で憶測飛び交う

ガイドラインには、一般的な配信条件や著作権表記のルールに加えて、プレイ動画の公開制限についての詳細が明記。その中でも特に注目されているのが、「2回目のスタッフロール後のプレイ」という文言です。

これを受け、SNS上では「クリア後に“真のラスト”があるってこと？」「ドラクエ12への布石が含まれている可能性もあるのでは」といった期待や考察の声が続々。

これまでにも、HD-2D版では「『I』の戦闘が1vs複数の仕様に変更」「『II』に新たな仲間“サマルトリアの王女”が登場」といった大胆なアレンジが明らかにされており、今回の“2回目のスタッフロール”も大きな仕掛けが用意されているのではと話題になっています。

■ ガイドライン自体は配信者に優しい内容に

今回のガイドラインでは、ゲームのプレイ動画がYouTubeやニコニコ動画など、JASRACと包括契約を結んでいる動画共有サイトでの非商用配信が認められることが明記されています。

また、個人（法人は含まず）のブログやXなどのミニブログでのプレイ画像投稿も可能。著作権表記を明示し、「ネタバレあり」などの注意を添えることで、安心してプレイ動画を共有できる内容となっています。

禁止項目としては、ムービーシーンだけを抜き出した動画や、音楽だけを聴かせる目的の編集などが挙げられています。これは他のスクウェア・エニックス作品と同様、視聴者のプレイ体験を守るための措置とみられます。同作の動画配信を検討している方は必ず一読を。

■ 発売直前、ファンの期待高まる

「ドラゴンクエストI＆II HD-2D版」は、“継がれゆく、ロトの意思”をテーマに、シリーズ初期2作を美しいHD-2Dグラフィックで再構築した作品。「III」から続く壮大なロト三部作の物語を新たな形で描く本作に、ファンの期待は日に日に高まっています。

特に、“2回目のスタッフロール後”に待つ「何か」は、長年のファンにとって見逃せない要素となりそうです。

＜参考・引用＞

ドラゴンクエストシリーズ公式サイト「HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025102801.html