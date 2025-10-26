【ココナッツサブレ×ビアードパパ】夢のコラボ再登場♡幸せ広がるシュークリーム味

1965年の誕生から60年、世代を超えて愛され続けるロングセラー「ココナッツサブレ」。そんな名作に、人気シュークリーム専門店「ビアードパパ」との夢のコラボが再び♡ 甘く香るカスタード風味がたまらない「ココナッツサブレ シュークリーム味」と、贅沢なチョコレートコーチングで仕上げた「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」が登場します。

ココナッツサブレ×ビアードパパの夢コラボが再び

2023年に大好評だった「ビアードパパ」コラボが、ファンの声に応えて再登場。

今回の「ココナッツサブレ シュークリーム味」は、ビアードパパの“できたて”の香りをイメージしたカスタードのようなふんわり甘い香りが魅力です。

小分け包装で持ち運びしやすく、オフィスやお出かけ先でもサクサクの食感を楽しめます。

甘じょっぱ党集合♪東京駅「東京ギフトパレット」で味わうあんバタースイーツフェア

贅沢仕立ての「ココナッツサブレミニ」でご褒美タイムを

「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」は、濃厚でコクのあるカスタード風チョコレートコーチング*を使用。

手につきにくく、仕事の合間のおやつにもぴったりです。チャック付きのスタンドパック仕様で、好きなときに好きな分だけ楽しめるのも嬉しいポイント♪

* 菓子などのコーティングに使用される、チョコレート類を原料の一部に含む食品。

ビアードパパ店舗でも特別なコラボが♡

全国の「ビアードパパ」店舗では、11月1日(土)より「ココナッツサブレシュー」を発売。

さらに対象セットを購入すると、先着で「ココナッツサブレミニ(15g)」がもらえるスペシャル企画も！数量限定のため、気になる方はお早めにチェックして♪

この秋は“サクッと甘い”幸せを味わって♡

「ココナッツサブレ シュークリーム味」は11月3日(月)から全国発売、「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」は11月17日(月)よりコンビニで先行販売、12月1日(月)から全国展開です。

どちらも“美味しさの幸せ”を感じられる限定フレーバー。懐かしさと新しさが融合したこの季節限定の味わいを、ぜひ楽しんでみてください♡