か、か、可愛いーーーッ♡【3COINS】ハシゴしてでも欲しい！「ツイード調ポーチ」
毎日持ち歩くポーチを新調したいなら【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。今季登場した「ツイード調ポーチ」は、ふっくらとした生地感とクラシカルな雰囲気が魅力。ラメの織り糸がきらめいて、プチプラとは思えないかも。華やかなのにプチプラなポーチは、完売前の早めチェックがおすすめです。
上品フェミニンなポーチで気分高まる
【3COINS】「ツイードスクエアポーチ」\660（税込）
高見えするツイード調素材と、ジップのパールビーズが大人可愛いポーチ。コスメやミニボトルがすっきり入りそうなボックス型で収納力にも期待でき、デイリーはもちろん旅行や出張にも重宝しそう。プチプラとは思えない華やかなデザインで、毎日持ち歩きたくなること間違いなしかも。
コンパクト派さんにはこちら
【3COINS】「ツイードミニポーチ」\330（税込）
リップやミニミラー、イヤホンなどを入れるのにぴったりのポーチ。こちらはマチなしですが、約縦10 × 横14cmのコンパクトサイズで小さめのバッグにも入りそうです。大人に似合う上品さがあり、手に取るたびに気分が上がるかも。ブラック・アイボリー・ピンクの全3色展開です。
※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M