「自分にも２、３回チャンスがあったのに」モナコ南野拓実、トッテナムと０−０でがっかり。バルサ元10番と代わって70分から出場【CL】
現地時間10月22日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、南野拓実を擁するモナコが、高井幸大（今フェーズ登録外）が所属するトッテナムとホームで対戦。相手GKグリエルモ・ヴィカーリオの好守もあり、最後までゴールを奪えず、０−０で終わった。
ベンチスタートとなった南野は、バルセロナの元10番アンス・ファティと代わって70分から出場。すると、終盤に連続でチャンスを迎えたが、いずれもモノにできなかった。
UEFAの公式サイトによれば、30歳の日本代表アタッカーは試合後、「個人的にはこの試合にはがっかりしている。自分にも２、３回チャンスがあったのに決められず、勝点を落としたような感じだ。ピッチ上では多くの良い部分が見られた。プレミアリーグの優れたチームであるトッテナム相手に、僕らは数多くのチャンスを作り出した」と語った。
南野のザルツブルク時代からの恩師、アディ・ヒュッターが今月10日に電撃退任。新たに38歳のセバスチャン・ポコニョーリ監督が率いるモナコは、CL１節でクラブ・ブルージュに１−４で大敗、２節でマンチェスター・シティと２−２で引き分けており、開幕３戦未勝利となった。
国内リーグでも思うように勝ち星を積み上げられず、４勝２分２敗で７位に留まるなか、新体制でチーム状態を上げていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】連続で絶好機到来も…南野が悔しがったシーン
