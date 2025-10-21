ペットゲートの奥で待機する一匹の猫ちゃん。直後に発された鳴き声は“歓声”か、はたまた“抗議”か──。

飼い主さん帰宅直後からおしゃべりが止まらない猫ちゃんの様子が記録された当動画は、公開後わずか2週間で2.8万再生を達成するとともに、「こんなにずっと鳴く猫初めて見た」「可愛い過ぎる天使猫ちゃん」との声が寄せられています。

【動画：お留守番していた猫→飼い主さんが帰ってくると…】

甘えん坊なおしゃべり猫・ほへとくん

タキシード柄の被毛に琥珀色の瞳、かぎしっぽがチャームポイントの白黒ハチワレボーイ『ほへと』くん。人気YouTubeチャンネル『はひふへ ほへと』に投稿されたのは、ほへとくんのおしゃべり動画です。

この日はほへとくんにお留守番をお願いしたうえでお出かけしたという飼い主さんご夫妻。その帰宅時、ほへとくんからは、とびきり愛らしくもちょっぴり圧を感じる、熱烈なお出迎えを受けたそうで……。

帰宅直後から抗議の嵐！

動画冒頭にはペットゲートの奥にお座りをするほへとくんが。彼がお口を開いたのは、ママさんがゲートをくぐったときのこと。その瞬間、ほへとくんは「帰るの遅いよ！」と言わんばかりに、大きな声で鳴きはじめたといいます。

ほへとくんがご立腹であると判断したママさんは、彼の体を撫でながら真摯に謝罪を。対するほへとくんは、ママさんの手に頭を預けて甘えつつも、お留守番に抗議するかのように鳴きつづけたそうです。

“なでなで要求”に応えるも「文句たらたら」状態に

「待っててくれてありがとう」「寂しかったね」。触れ合いのさなか、ほへとくんへ優しく語りかけたというママさん。それに呼応して鳴き声を上げる彼は、まるでママさんと会話をしているかのようでした。

動画終盤にはママさんの手を離れるほへとくんが。“なでなで要求”に応えてもらったことで心が満たされたのかと思いきや、彼は去り際も鳴き声を発していたとのこと。ほへとくんの抗議は、動画撮影後も続いたのかもしれません。

待ちに待った飼い主さんの帰宅に、抗議となでなで要求が止まらない！そんなほへとくんの様子を記録した動画には、「一所懸命に何かを伝えようとしてる姿が愛おしい」「こんなにずっと鳴く猫初めて見た、かわいすぎる」「うぷ主様とぬこ様の愛が感じられて涙が出てきます」「いっぱい甘えるほへちゃん可愛かった」「こんな猫が待ってると思うとマッハで家帰って自分のメシ作る前に猫撫でてるな」とのコメントが寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『はひふへ ほへと』では、お迎え当初のほへとくんの映像はもちろん、彼のキュートな日常動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「はひふへ ほへと」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。