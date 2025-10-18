Image: © 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved

絶対怖い。だけど、ものすごく気になる...。

アメリカでは今年8月に劇場公開された、超話題のホラーミステリー映画『WEAPONS／ウェポンズ』。日本での公開を待ち望んでいた方も多くいたと思いますが、ついに11月28日(金)より国内の映画館でも緊急公開されることが決定しました。

ワーナーさん、本当にありがとうございます！

消えたこどもたちは一体どこへ？ 結末が気になる考察ミステリー

映画『WEAPONS／ウェポンズ』のあらすじは、"深夜2時17分にあるクラスのこどもたちが一斉にベッドから起き、暗闇の中へと姿を消して、ニ度と戻らなかった…。"というもの。公開された本予告編には窓ガラスを突き破り走り出す謎のこどもたちや、得体の知れない黒い液体を浴びせられる人物、何かに取り憑かれたかのように自らの顔をフォークで何度も刺す女性など、何ともおぞましいシーンがいくつも登場しています。ちなみに本作はR18+指定であることも判明しているため、劇場で見る際には相当な覚悟が必要かと...。

本作の監督・脚本・製作を務めたザック・クレッガー氏は、映画『バーバリアン』でもメガホンを取った人物です。こちらは、まったく先の展開が読めない作品で、じわじわと迫り来る恐怖やいろいろな意味でヤバすぎる異色のホラーミステリー作品でめちゃくちゃ面白かったため、映画『WEAPONS／ウェポンズ』に関しても個人的にかなり期待値が上がっています。

なぜ特定のクラスのこどもたちだけが真夜中に一斉に姿を消したのか、タイトルのWEAPONS/ウェポンズが意味するものとは...。

映画『WEAPONS／ウェポンズ』は11月28日(金)劇場公開です。

