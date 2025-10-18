¡È¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±ÉÍÀ¡¡¸¬µõ¤ÊÆóÅáÎ®¤¬¡Äµ¤¤Å¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¡ÖÄÁ¤·¤¯¡×¡Ö¤ä¤á¡¼¤ä¾Ð¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬7²óÅÓÃæ10K¡õ1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¿·¤·¤¤¡È·®¾Ï¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë5-1¤Ç²÷¾¡¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Î¡È½¸¹ç¤Î»ÅÊý¡É¤ò¸«¤Æ¡¢Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°¤«¤éÂçÃ«¤ÎÁª½Ð¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£4Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÃ«¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤ò¸«¤ÆÁª½Ð¤ò³Î¿®¡£Ì¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÄÁ¤·¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤«¤éMVP¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖMVP¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤ä¤á¡¼¤ä¾Ð¡×¡ÖMVPÈ¯É½Á°¤«¤éºÇÁ°Îó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤óww¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÅ¾å¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤¹¤°²£¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÂçÃ«¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤ÆMVPÁª½Ð¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖÀ¼±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È4¤ÄÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óº£Æü¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÂçÃ«¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë