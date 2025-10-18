ZAZYが“本名”明かす、「なんでZAZY？」の答えにシソンヌ長谷川「初めて知った（笑）」

お笑い芸人のZAZY（37歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「何か“オモシロいコト”ないの？」（フジテレビ系）に出演。“本名”や芸名の由来を明かした。



番組は今回、芸能人の本名を当てる企画「本名寺の変」を放送。ZAZYの“本名候補”として、「大橋翔平」「赤井俊之」「佐治翼」「斎藤健太」「財津祐樹」の5つが用意される。



timelesz・菊池風磨、女優・山田杏奈、シソンヌ・長谷川忍がいろいろと考えた結果、最終的に本名は「斎藤健太」と予想したが、残念ながらこれは不正解。正解は「赤井俊之」だった。



菊池は「なんでZAZYなんですか？」と素朴な質問をぶつけると、ZAZYは「ZAZYは“Z”（ずっと）“A”（あなたと）“Z”（ずっと）“Y”（吉本）です」と答え、菊池は「それもう吉本の社名じゃん！」「『あなたと、コンビに、ファミリーマート』みたいな」、長谷川も「知らなかった（笑）。初めて知った、それは」と笑った。